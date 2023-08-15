Забота о городских лесах и парках: губернатор Новосибирской области поставил задачи по защите зелёного каркаса мегаполиса

Защита городских лесов и их качественное содержание — среди главных и масштабных задач по сохранению зелёного каркаса Новосибирска. Выездное совещание по перспективам развития и содержания зелёных территорий провёл губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ПКиО «Заельцовский».

«Подобных подходов к созданию парковой инфраструктуры, как в парке «Заельцовский», с использованием естественной среды ни в Москве, ни в Петербурге не видел, это здорово. И, наверное, это самое правильное место для разговора на тему организации, эксплуатации, содержания зелёных зон. Таких объектов создаётся в последнее время десятки каждый год: от маленьких квартальных сквериков до больших парковых проектов. Вопрос актуален как для городских властей, так и для областных. Нужно оценить: какие у нас есть возможности, ресурсы, структуры, которые позволят не просто построить, а годы содержать и передавать следующим поколениям», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Заельцовский парк – южная часть одноименного бора – один из старейших парков Новосибирска и самый большой. В 2021-2022 годах было проведено его благоустройство в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Сегодня это не только одно из любимых мест отдыха новосибирцев, но и своеобразная буферная зона между урбанизированной частью областной столицы и основным массивом Заельцовского бора – особо охраняемой природной территорией. В Новосибирске два городских лесничества – Заельцовское и Первомайское, которые занимаются содержание более 8500 га леса.

Кроме городских лесов зелёный каркас областного центра формируют парки, скверы. В предыдущие годы в Новосибирске при поддержке региональных властей было реализовано множество проектов по благоустройству и озеленению – Михайловская набережная, парк «Арена», Затулинский дисперсный парк, Ельцовский парк, осенью этого года должны сдать парк «Каменка». И это только самые крупные объекты.

По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, за последние пять лет в городе построили более 25 парков и скверов. В течение пяти лет в мегаполисе, возможно, создадут ещё не менее 25 пространств.

Важно не просто наращивание мощностей структур, которые занимаются этим уходом, – Горзеленхоза, лесничеств, но и формирование системного подхода к содержанию зеленых территорий самых разных категорий.

«Я в июне принял принципиальное решение о создании учреждения. Честно скажу, был в раздумьях, под каким министерством его создавать. Сегодня вы меня убедили, что это больше леса, чем парки. Поэтому готовьте предложение по созданию отдельной структуры по обслуживанию и Заельцовского бора, и Дендропарка», — поручил глава региона министру природных ресурсов и экологии Евгению Шестернину.

Также губернатор поддержал предложение Новосибирска по усилению Горзеленхоза, в том числе и направления, которое занимается городскими лесами.

Перспективное направление, требующее меньше временных и финансовых затрат по сравнению с оборудованием масштабных общественных пространств, но позволяющее повысить уровень комфорта в жилых микрорайонах, — внутриквартальное озеленение. Во время поездки в Ленинский район разговор о защите зёленых зон будет продолжен, анонсировал Губернатор. На этот раз речь пойдет о формировании новых подходов к содержанию районных и квартальных скверов.