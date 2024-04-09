Депутаты Новосибирской области требуют контролировать цены на ГСМ в посевную

Депутаты Заксобрания Новосибирской области обсудили весенние проблемы и нужды аграриев региона накануне посевной.

Парламентарии рекомендовали Минсельхозу региона оказать аграриям всю возможную поддержку до начала посевной. Среди проблем они отметили высокие цены на ГСМ и недообеспеченность техникой.

Депутат Александр Тепляков подчеркнул, что необходимо контролировать стоимость горюче-смазочных материалов в период посевной. Его коллега Андрей Биль полагает, что в области есть тенденция сокращения приобретения техники.

«Инвестиционные кредиты недоступны для предприятий. Нужно увеличивать вложения, дотации в сельское хозяйство, увеличивать производство, а инвестиционных кредитов нет. Мы еще два-три года поживем так, и техника в хозяйствах будет на уровне 90-х годов», — сказал депутат.

Замглавы областного Минсельхоза Андрей Шинделов подтвердил намечающуюся тенденцию и отметил, что лимит по льготному кредитованию для малых форм хозяйствования аграрии полностью выбрали. Сегодня доступны лимиты только для крупных форм хозяйствования и для направления растениеводства. Министерство сформировало дополнительные потребности по льготному кредитованию и ждут обратную связь от федералов.

Ранее парламентарии Новосибирской области поддержали снижение налога на семена.