Алфавит событий-2024 от А до Я. Аресты, Выборы, Отставки и Назначения в Новосибирске

Уходящий 2024 год в Новосибирске был богат на громкие и сенсационные инфоповоды. Все 12 месяцев мы были в буквальном смысле в круговороте событий. Помните череду обысков и арестов, отставок и назначений, яркие и масштабные мероприятия? Были как негативные события, так и те, где есть чем гордиться, делать выводы и идти вперед.

Сиб.фм публикует традиционный алфавит событий от А до Я. Вспомним громкие инфоповоды 2024 года.

А – Аресты

В уходящем году Новосибирск практически каждый месяц мелькал в федеральных лентах новостей из-за череды громких арестов. За решеткой оказались некоторые чиновники, спортсмены, бизнесмены.

В марте в СИЗО отправили министра энергетики и ЖКХ региона Дениса Архипова. Уголовное дело связано с деятельности оператора по вывозу мусора “Экология-Новосибирск”. А через несколько дней стало известно об аресте бывшего гендиректора футбольного клуба “Новосибирск” Андрея Перлова. Его обвиняют в хищении 3 млн рублей, выделенные на нужды клуба.

В апреле – арест экс-главы департамента транспорта мэрии Новосибирска Романа Дронова, обвиняемого в хищении 50 млн рублей из горбюджета. За ним последовала череда других задержаний в рамках этого же уголовного дела. Сначала суд отправил в СИЗО Олесю Богомазову, на тот момент главу дептранса. По версии следствия, когда она еще была заместителем Дронова, стала участницей аферы с установкой светофоров. Позже её назначили домашний арест. За ней такую же меру пресечения назначили экс-директору госбюджетного учреждения области “Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение” Дмитрию Мальцеву и руководителю дептранса Константину Васильеву.

В конце мая меру пресечения в виде заключения под стражу назначили депутату горсовета Игорю Украинцеву по факту обвинения в коррупции. А в начале июня арестовали главу “Корпорации развития Новосибирской области” Александра Зырянова. Следствие утверждает, что в 2024 году он получил незаконные выгоды в виде PR-услуг и других нематериальных активов на сумму свыше 15 миллионов рублей.

Позже арестовали экс-начальника департамента инвестиций мэрии города Новосибирска Виталия Витухина. Его обвиняют в коррупции.

Закрывает череду арестов 2024-го – уголовное дело, связанное с чиновниками регионального Минпромторга. За решеткой на время следствия оказались Юрий Воробьев и Наталья Зырянова по обвинению в превышении должностных полномочий.

Б – Буревестник

“Буревестник” — батальон Добровольческого корпуса на СВО. Его создал сибиряк, автор проекта “Герои с нашего двора” Александр Борматов. Сейчас батальон насчитывает около 350 бойцов, которые специализируются на БпЛА. За первые месяцы работы он достиг высоких результатов в уничтожении сил противника.

В — Выборы

В этом году в Новосибирске впервые проходили выборы мэра по новым правилам. Теперь главу города выбирают не жители тайным голосованием, а назначает специальная комиссия горсовета после экзаменов и презентаций кандидатов. В этом году свыше 20 человек претендовали на пост мэра. Победу одержал на тот момент заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев. В своей предвыборной речи он сказал ключевую фразу: “Я люблю этот город”.

Г — Газманов

В августе на Михайловской набережной состоялся грандиозный концерт Олега Газманова. Десятки тысяч человек пришли послушать его знаменитые песни: “Офицеры”, “Морячка”, “Есаул” и многие другие. Во время концерта певец рассказывал о том, что Запад наложил на него санкции, как он помогает бойцам на СВО и что ему больше всего нравится в Новосибирске. Атмосфера была невероятная — в вечернее время зрители включили тысячи фонариков и подпевали артисту.

Д — День города

В июне Новосибирску исполнился 131 год. В честь этого прошли множество мероприятий на главных площадках города с выступлением звёзд. В Центральном парке выступила Ирина Салтыкова, а в парке “Арена” — Kamazz.

Е — 80-е, 90-е

Звезды 80-90 гг зажгли весной этого года на сцене “Сибирь-Арена” в рамках мероприятия “Супердискотека”. Хиты на сцене исполнили группы Отпетые мошенники, Кармен, Стрелки и многие другие. Кстати, новосибирцы пришли на мероприятие в одежде в стиле СССР. Посмотрите кадры ЗДЕСЬ!

Ё

Буква Ё тоже стала инфоповодом этого года после того, как вандалы разрисовали соответствующий памятник в Толмачёво.

Ж — Журналист

Несколько журналистов региональных СМИ стали объектами нападения. В апреле лихач оскорблял, толкнул и угрожал корреспонденту криминального контента Сиб.фм Елене Отмаховой после того, как она проявила бдительность — решила сфотографировать водителя, припаркованного на тротуаре, и отправить кадры в ГАИ. А буквально через несколько дней после этого совершено нападение на съемочную группу ГТРК в районе пескобазы. В октябре трое неизвестных напали на журналиста ОТС Ксению Корзун во время съёмок передачи “Экстренный вызов” на месте происшествия.

З — Захаров

До сих пор идет расследование уголовного дела бывшего заместителя начальника УМВД России по Новосибирску Александра Захарова обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно версии следствия, подполковник получил около 2 млн руб. от организатора подпольного казино, обещая оградить его бизнес от проверок, однако не имел никакой возможности и полномочий выполнить взятые обязательства. В качестве обеспечительных мер правоохранители изъяли у экс-замначальника УМВД iPhone, смарт-часы и 10 тыс. руб., другого имущества не обнаружено.

И — Иноагенты

Сибиряки, признанные Минюстом иностранными агентами, тоже стали одной из горячих тем этого года. На данный момент ими стали пятеро депутатов — Хельгa Пироговa, Сергей Бoйкo*, Светлана Кaвeрзина*, Антон Кaртaвин*, Аркадий Янкoвcкий*. Подробнее о них можно ознакомиться ЗДЕСЬ!

К — Кологривый

Артист театра и кино Никита Кологривый стал героем скандальных инфоповодов после инцидента в Новосибирске. В одном из баров он укусил за ногу официантку, после чего его поместили в изолятор временного содержания на неделю. После этого многие компании общественного питания использовали этот инцидент как пиар-ход. На дверях заведений вешали таблички: “У нас официантов не кусают”, “Кологривому вход запрещён”.

Л — Локоть

Официально бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть ушёл в отставку 25 января 2024 года.

Напомним, на выборах главы города в апреле 2014 года Локоть, возглавляющий региональное отделение КПРФ, набрал 43,75% голосов, его ближайший соперник, исполнявший обязанности главы города Владимир Знатков — 39,57%. В 2018 году Локоть, ранее заявивший о намерении баллотироваться на выборах главы региона, отказался от выдвижения в пользу Андрея Травникова, на тот момент исполняющего обязанности губернатора и в итоге одержавшего победу на выборах.

В сентябре 2019 года Локоть, выдвинутый КПРФ, вновь победил на выборах мэра Новосибирска, набрав 50,25% голосов. А в 2023 году прямые выборы мэра в Новосибирске были отменены.

М — Мирзоев*

В марте в подмосковном “Крокусе” произошел теракт, в результате которого погибли 145 человек. Боевики расстреляли зрителей во время концерта группы “Пикник”. Одним из исполнителей теракта оказался уроженец Таджикистана прописанный в Новосибирск Далержон Мирзоев*. Его родственники перестали общаться с семьей террориста. Ранее в интервью Сиб.фм они заявляли, что им стало невозможно жить в городе, все ассоциируют их с убийцей, и им пришлось уехать. Расследование дела о теракте продолжается. Далержон Мирзоев* официально признан террористом и экстремистом.

Н — Назначения. О — Отставки

Мэрия Новосибирска привлекла внимание общественности серией значительных кадровых перестановок, которые обещают определенные изменения в управленческой структуре города. В ответ на вызовы времени и стремясь к улучшению городской инфраструктуры, новое руководство делает акцент на квалифицированных и прогрессивных специалистах, нацеленных на динамичное развитие муниципальных служб. С приходом к власти Максима Кудрявцева назначено около 20 ключевых руководителей в мэрии в администрациях города.

С конца декабря до конца апреля обязанности мэра исполнял первый заместитель, ответственный за городское хозяйство, Олег Клемешов. Он принял управление в сложные времена, когда городу особенно требовался человек с хозяйственными навыками. Это стало особенно заметно через две недели, когда в замерзающем Новосибирске начались прорывы труб. Накануне губернатор Андрей Травников заверил Клемешова в поддержке от региональных властей и свое слово сдержал. В момент, когда в январе коммунальные проблемы достигли эпидемиологического масштаба, глава региона направил своего заместителя Сергея Сёмку управлять кризисным штабом по устранению аварии на Левом берегу Новосибирска. Спустя десять месяцев Андрей Травников содействовал быстрому карьерному росту Клемешова: первый вице-мэр оказался вице-губернатором, пришедшим на место Сергея Сёмки, отдавшего 30 лет службе областного управления при шести руководителях.

Уход Сёмки из политики сопровождался объяснением «по состоянию здоровья». Он отвечал за ЖКХ и минпромторг, сферы, требующие постоянного вовлеченности и принятия решения в сложнейших ситуациях. Не добавили легкости работе ни пандемия, ни начавшиеся военные конфликты.

Вероятнее всего, покинув правительство Новосибирской области, Сёмка не оставил без внимания прежние должностные обязанности. В декабре он присутствовал на суде, где рассматривалось дело арестованного в марте 2024 года Дениса Архипова. Характерно, что Архипов сохранил пост министра ЖКХ, что показывает доверие региональных властей к нему.

Олег Клемешов — единственный из бывших замов Анатолия Локтя, который перешел из городской администрации в региональное правительство. До него свои посты оставили еще четверо вице-мэров. Было предсказуемо, что уйдет 66-летний Геннадий Захаров, как и Артем Скатов, давний союзник Локтя в КПРФ. Новыми вице-мэрами стали Максим Останин и Евгений Попантонопуло, оба ранее работали в структурах областного уровня. До прихода в городскую администрацию Останин был заместителем главы регионального министерства промышленности, а Попантонопуло руководил «Центром цифровой трансформации Новосибирской области». Формально Останин взял под свое руководство подразделения, ранее курируемые Захаровым, а Попантонопуло — те, за которые отвечал Скатов.

Бывший руководитель новосибирского МКУ «Гормост» Кодалаев пришел в городскую администрацию в июне 2024 года на должность главы департамента транспорта и благоустройства. К тому моменту прежний глава департамента Константин Васильев находился под стражей. В мае в СИЗО, а затем под домашним арестом оказалась временно исполняющая обязанности главы структуры Олеся Богомазова, должность заместителя главы департамента на момент публикации все еще осталась за ней, по крайней мере до завершения разделения ДТиБК на два ведомства. Сейчас главой ДТиБК является Валерий Жарков.

В сентябре городское политическое и деловое сообщество потряс отставки вице-мэра Алексея Кондратьева, курировавшего строительство, ключевой и проблемный сектор региональной экономики. Двумя неделями ранее оставил пост министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, который занимал эту позицию с 2022 года. Эксперты в области ожидали, кто станет новым куратором строительства и к каким изменениям приведет перестановка. Некоторые бизнесмены выступили против определенных кандидатур. Карьерные перспективы заместителя министра строительства Дмитрия Тимонова, имя которого появилось в числе возможных преемников Колмакова и Кондратьева, вызвали негативную реакцию у представителей отрасли. Дмитрия Богомолова назначили вместо Колмакова. Вице-мэром стал Евгений Улитко, ранее пять лет возглавлявший управление архитектурно-строительной инспекции мэрии. Интересно, что спустя три месяца после этого назначения мэр не назначил последователя Улитко, обязанности исполняет Ирина Бокова, которая с 2016 по 2018 годы была генеральным директором АО «УК «ПЛП»».

Знаковым стало и увольнение Анны Терешковой, заместителя мэра по культурной политике, пришедшей в мэрию в одно время с Анатолием Локтем в 2014 году. Расставшись с городской администрацией, она сама стала лидером — первоначально в Новосибирской филармонии. Публика постепенно готовилась к новому амплуа Терешковой. В прошлом она руководила местным отделением либеральной партии Михаила Прохорова «Гражданская платформа», и идеология этой партии значительно отличается от ЛДПР, через которую Терешкова возвратилась в политику в предвыборный год.

Новым вице-мэром вместо Терешковой стала Ксения Антонова. Она была помощницей Максима Кудрявцева, когда он был депутатом Госдумы, вице-губернатором Новосибирской области и затем заместителем Андрея Травникова по цифровой трансформации региона.

Позже свои должности покинули начальник управления организационного обеспечения деятельности мэра Анна Миронова (ныне эту работу выполняет Наталья Шарова, ранее помощница депутата Госдумы от Омска Игоря Антропенко), руководитель департамента организационно-контрольной работы Сергей Кудрявцев (сначала на это место пришла помощница нового мэра Ксения Антонова, затем юрист Ирина Королева), пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов (во времена нового мэра такой должности нет), экс-глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников (его место занял экс-вице-мэр Бердска Владимир Захаров), бывший руководитель управления художественного облика Олег Хорошунов (сменил его бывший прокурор Алексей Ярик) и, наконец, Валерий Науменко, возглавлявший «Горфонтан».

Весной мэрию покинул руководитель департамента земельных и имущественных отношений (ДЗИО) Георгий Жигульский, который занимал эту должность девять лет при Локте. В августе 2024 года его заменил Алексей Колович, ранее возглавлявший Сибирское территориальное управление Министерства науки и высшего образования РФ в Новосибирске, а также бывший советник ректора Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета.

Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин не успел уйти по собственному желанию — он был задержан силовиками накануне своей запланированной отставки. На его место пришел Александр Морозов.

На протяжении десяти лет департамент социальной политики мэрии возглавляла Ольга Незамаева. В июне ее сменил бывшая заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова. Также ушла начальник департамента правовой и кадровой работы Маргарита Маслова, вместо нее пришел Сергей Копырин, экс-сотрудник силовых структур.

Дмитрий Зайков стал новым руководителем департамента энергетики и ЖКХ в июне 2024 года. Его предшественник, Дмитрий Перязев, получил должность генерального директора АО «СГК – Новосибирск». Максим Русин, который раньше отвечал за ведомственную цифровизацию в министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области, теперь возглавил департамент связи мэрии Новосибирска, сменив Александра Горнштейна, руководившего им девять лет.

П — педофил вернулся

Приговоренный к 8 годам колонии мужчина, который изнасиловал и убил школьницу вернулся на свободу. Жители Краснозерского района забили тревогу. Они опасались за жизнь детей. Позже осужденный был замечен в других инфоповодах – сотрудницы больницы пожаловались, как он подглядывал за ними в туалете. В конце года стало известно, что педофилу назначено принудительное лечение в психбольнице.

Р — Русская община

Представители общественной организации “Русская община” пытались отменить множество концертов в Новосибирске. Они считают, что такие исполнители как Элджей, Юрий Матюшевский негативно влияют на детей.

С — “Сибирь-Арена”

Долгожданный объект, где в 2023 году должен был состоятся МЧМ, открыли накануне 2024-го. Сейчас это одна из главных площадок для проведения чемпионатов, концертов, форумов. “Сибирь-Арена” собирает рекордное число зрителей. В этом году там выступили Полина Гагарина, Зиверт, Баста, состоялся бизнес-форум, а также проходят домашние матчи ХК “Сибирь”.

Т — Технопром

В августе в Экспоцентре состоялся форум технологического развития “Технопром”. В рамках мероприятия представлено сотни российских разработок, таких как беспилотные, дирижабли и д.р. Все четыре дня форума работала видеостудия BFM-Новосибирск, где проинтервьюировано множество спикеров из власти и бизнеса.

У — Убийство

Громкое преступление произошло в селе Ярково – муж-инвалид зарезал супругу, мать пятерых детей. После этого он хотел свести счеты с жизнью, но местные жители помешали ему. Пятерых детей взяла под опеку сестра погибшей.

Ф — ФМШ

В Академгородке снесли эпохальное здание физмат школы. Такое решение было принято после завершения строительства новых учебного и досугового корпусов в рамках первой очереди кампуса НГУ. Здание оказалось настолько значимым для жителей Академгородка, что многие вышли на протест против сноса. Резолюцию пикета участники направили в приемную президента РФ, Генпрокуратуру, губернатору Новосибирской области и мэру города.

Х – Хилок

Хилокский жилмассив Новосибирска получил неофициальное наименование самого скандального в городе. А связано это с жалобами местных жителей на мигрантов. Они неоднократно заявляли, как приезжие оккупировали жилмассив и устроили там целый анклав. Правоохранительные органы держат ситуацию на контроле. Недавно прокуратура сообщала, что по итогам рейда с Хилокского жилмассива было выдворено свыше 400 нелегальных мигрантов, также закрыто шесть хостелов.

Ц — Цыгане

Жители ЖК “Галактика” заявляли о том, что в одном из домов цыгане выкупили весь первый этаж и мешают местным. Они заявляли о попрошайничестве, посиделках с алкоголем во дворах. Полиция проводила проверку. Выяснилось, что цыгане проживают там на законных основаниях.

Ч — Черника фест

Грандиозный фестиваль состоялся в парке “Арена” накануне Дня города. В рамках “Черники фест” на сцене выступили такие звезды как Максим, Дава, Элджей и многие другие. Сиб.фм публиковал фоторепортаж с мероприятия.

Ш — Шойгу

Одна из громких тем в России — кадровые перестановки в Министерстве обороны. В мае президент России Владимир Путин отправил в отставку министра военного ведомства Сергея Шойгу и назначил на это место финансиста Андрея Белоусова. Эти решения бурно обсуждались в обществе. В том числе боевые офицеры из Новосибирска сделали ряд заявлений. Подполковник ФСБ в отставке и учредитель регионального военно-патриотического движения «Защитник» Владимир Шуев сообщил, что в Минобороны последуют изменения после прихода Белоусова.

«Изменения 100 процентов будут, потому что новый начальник вносит свое новое. До этого Белоусов был на государственных должностях, связанных с экономикой, поэтому в Минобороне будет его положительная роль», — считает Шуев.

Щ – Щелкунчик

Грандиозное шоу “Щелкунчик на льду” впервые поставили в Новосибирске. Оно прошло в новогодние праздники и собрало рекордное число зрителей. Кстати, свыше 1200 детей участников СВО смогли посетить шоу бесплатно.

Ъ (знак рубля)

За год в Новосибирске обсуждали ряд тем связанных на резкое повышение цен на товары и услуги. Началось все с ажиотажа на стоимость яиц, когда они достигали 200 руб. Далее произошел резкий скачок на мясо — около 30 %. Также сообщалось и о резком скачке цен на другие товары — сливочное масло, фрукты.

Ы — ПЫль

Одна из глобальных проблем Новосибирска — пыль на дорогах. С приходом весны жители массово жаловались на это. Новосибирск даже стал объектом создания шуток и мемов. Город называли в сети Пылесибирск.

Ь (падение рубля)

Колебания курса валют уже не вызывает ажиотажа в стране. Россияне уже привыкли с скачкам курса валют. За минувший год он то стремительно падал, то незначительно рос. По оценкам экспертов, в следующем году рубль опустится до 108 за доллар.

Э — Экология-Новосибирск

Ещё одно из громких уголовных дел — в отношении регионального оператора по вывозу твердых бытовых отходов “Экология-Новосибирск”. Прокуратура утвердило обвинительное заключение в отношении бывшего директора компании Ларисы Анисимовой. Ей инкриминируют мошенничество. Согласно материалам дела, с октября 2018 года по декабрь 2021-го глава регионального оператора по обращению с ТКО заключала с предприятиями и ИП договоры на вывоз мусора. Чтобы обеспечить заявленный по делу гражданский иск, на имущество обвиняемой и компании наложили арест.

Ю — Юнкоры

В этом году медиахолдинг Сиб.фм Group запустил социальный проект. На базе школы №219 открыт медиакласс по обучению школьников журналистике. Юнкоры уже делают уверенные шаги в профессии — берут интервью, снимают сюжеты, пишут статьи. Они уже провели интервью с двумя главами сибирских городов — мэром Новосибирска Максимом Кудрявцевым и мэром Томска Дмитрием Махиней, министром образования Новосибирской области Марией Жафяровой, а также олимпийскими чемпионами, звездами, военными.

В следующем году юнкоры приступят к созданию фильма к юбилею Победы.

Я – Яшин

Новосибирск посещал внук советского вратаря Льва Яшина — Василий Фролов привёз в сибирскую столицу Золотой мяч своего деда.

Напомним, Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР, получил международное признание еще в 1954 году. В тот год Яшин впервые был приглашен в сборную СССР по футболу, чтобы принять участие в матче против сборной Швеции. В этой игре советская команда одержала уверенную победу со счетом 7:0, а Яшин блестяще отразил все атаки противника. Однако настоящим прорывом в карьере Яшина стал 1963 год, когда он был назван лучшим футболистом Европы. Это произошло после участия сборной СССР в матче, посвящённом столетию английского футбола. За свои выдающиеся достижения на поле Яшин был награжден «Золотым мячом», престижной наградой от французского спортивного издания. Яшин — единственный обладатель титула в истории советского и российского футбола.