Врач назвал максимальную безопасную дозу обезболивающих

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Популярный теледоктор Александр Мясников рассказал, сколько обезболивающих человек может принять без последствий для здоровья.

Вместо того чтобы пить обезболивающее, лучше прибегнуть к немедикаментозной профилактике боли, заявил Александр Мясников в СМИ.

Врач объяснил, что если выпивать по 15 и более обезболивающих таблеток в месяц, могут возникнуть осложнения в виде медикаментозной боли. По словам Мясникова, это одна из разновидностей хронической каждодневной головной боли. Она возникает вследствие систематической передозировки препаратов для снятия приступов головной боли.

Медикаментозную головную боль человек будет чувствовать каждый раз, когда примет обезболивающее. Для купирования этого состояния в медицине обычно используют амитриптилин.

Врач посоветовал россиянам прибегнуть к немедикаментозным методом профилактики головной боли, так как зачастую она возникает от напряжения, сообщает РИА Новости.