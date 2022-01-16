Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Врач назвал максимальную безопасную дозу обезболивающих

Фото Врач назвал максимальную безопасную дозу обезболивающих
Фото Врач назвал максимальную безопасную дозу обезболивающих

Pixabay.com

Популярный теледоктор Александр Мясников рассказал, сколько обезболивающих человек может принять без последствий для здоровья.

Вместо того чтобы пить обезболивающее, лучше прибегнуть к немедикаментозной профилактике боли, заявил Александр Мясников в СМИ.

Врач объяснил, что если выпивать по 15 и более обезболивающих таблеток в месяц, могут возникнуть осложнения в виде медикаментозной боли. По словам Мясникова, это одна из разновидностей хронической каждодневной головной боли. Она возникает вследствие систематической передозировки препаратов для снятия приступов головной боли.

Медикаментозную головную боль человек будет чувствовать каждый раз, когда примет обезболивающее. Для купирования этого состояния в медицине обычно используют амитриптилин.

Врач посоветовал россиянам прибегнуть к немедикаментозным методом профилактики головной боли, так как зачастую она возникает от напряжения, сообщает РИА Новости.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

17697
Бердчанин может оказаться в СИЗО из-за похищенной туалетной воды
10703
Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года
9901
Новосибирец из ревности поджёг дом с бывшей женой и попал под уголовное дело
8820
Россияне получат по 16 000 рублей от соцзащиты 14 января 2022 года
5734
Старый Новый год 14 января 2022 года: новые открытки и поздравления с годом Тигра
5547
Жительница Новосибирска рассказала об эвакуации из Казахстана вместе с миллиардером Рыбаковым
5336
Жительница Новосибирска рассказала о новом способе мошенничества с банковскими картами