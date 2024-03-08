Стало известно, кому в Новосибирске повысят пенсионные выплаты в 2024 году

В текущем году в России планируется несколько увеличений пенсионных выплат.

С 1 января 2024 года страховая пенсия по старости и инвалидности увеличилась на 7,5 процента для неработающих пенсионеров, граждан с инвалидностью, военных с гражданскими выплатами и для лиц, потерявших кормильца, пишет BFM-Новосибирск.

С 1 февраля 2024 года проиндексированы практически все социальные выплаты и пособия, с увеличением в большинстве случаев на 7,5 процента. С 1 апреля 2024 года будут проиндексированы социальные пенсии, а также увеличены пенсии, назначаемые по государственному пенсионному обеспечению.

С 1 августа 2024 года будет проведен перерасчет стоимости пенсионного балла. С 1 октября пенсионные выплаты для военных увеличатся на 4,5 процента, включая пенсии от Минобороны и для лиц, приравненных к ним по статусу, таких как бывшие сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии и других силовых ведомств.

Напомним, малый и средний бизнес НСО поддержат 9,5 млн рублей.