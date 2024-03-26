Новосибирский бар «Элтон» подозревают в экстремизме

Полиция в Новосибирске квалифицировала деятельность руководства бара «Элтон» как деятельность экстремистской организации.

Это следует из ответа ГУ МВД по региону на обращение правозащитной организации «Радетель», которая обратила внимание правоохранителей на работу бара.

В документе говорится, что установлены признаки преступления в действиях руководства «Элтон бар», предусмотренные статьей 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Факт этого зарегистрирован в книге учета заявлений о преступлениях и происшествиях ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, что «Радетель» обратилась в прокуратуру и полицию с просьбой проверить «Элтон бар» на организацию ЛГБТ*-вечеринок. После обращения в соцсетях на работу бара также обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Ранее Сиб.фм сообщал, что SHAMAN’а проверят на пропаганду ЛГБТ* и оскорбление чувств верующих.

ЛГБТ* — организация признана экстремистской и запрещена в России.