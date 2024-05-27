В Новосибирске собака провалилась в яму глубиной пять метров

Четвероногого питомца вытащили из-под земли спасатели.

Сотрудники МАСС ежедневно спасают не только людей, но и животных из трудных ситуаций. С одной из таких столкнулись в воскресенье, 26 мая. На диспетчерский пульт спасателей в 15 часов 47 минут позвонила обеспокоенная женщина, сообщившая, что ее четвероногий друг в беде —собака провалилась в яму. Точная улица и место не называются, известно, что произошел инцидент в Центральном районе. Глубина «ловушки» внушительная — пять метров, достать питомца самостоятельно у хозяйки не получилось.

Сотрудники МАСС экстренно выехали на место, чтобы помочь сибирячке и ее четвероногому другу. Спасательная операция была завершена в 16:15. Сотрудники МАСС поделились фотографией спасенной собаки, а также ее хозяйки. Снимок сделан в районе НОВАТа.