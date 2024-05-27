В Новосибирске заметили лис, бегающих во дворах жилых домов у ЖК «Панорама»

Ранее хищники были замечены в Чистой Слободе и Юго-Западном жилмассиве.

Новосибирцы удивлены необычными соседями, которые то и дело встречаются на их пути. Речь про лисичек, которые накануне были замечены во дворе домов ЖК «Панорама» на Горском жилмассиве. Звери чувствовали себя свободно и уверенно, бегали во дворах дома, а удивленные жильцы снимали их на видео и завались вопросом: «Что происходит?». Информация появилась в Telegram-канале «Вести Новосибирск».

Очевидцы поделились кадрами с лисами в сети, интернет-комментаторы поспешили написать:

«Что заставляет лис и других зверей выходить к людям?».

«Нашествие рыжих... Уже не первый раз. У нас на Чистой Слободе недавно бегали».

«Интересно, все ли в порядке с лисами? Может им нужна помощь?».

«Люди вытесняют зверей и птиц из их среды обитания, из их домов... Отсюда вот такие последствия».