Суды с бывшим и запрет на выезд из РФ. Что происходит в жизни новосибирской певицы Пелагеи после развода

Бывший муж не дает их общей семилетней дочери выехать за границу. Певица негодует, ищет поддержку со стороны общественности.

37-летняя Пелагея рано стала знаменитой – причина в голосе, артистичности и любимой маме, которая с самого начала является ее PR-директором и ориентиром в жизни. Карьера Пелагеи состоялась – концерты, стадионы, поклонники. А вот на личном фронте все не так гладко – звезда сцены судится с бывшим мужем – хоккеистом Иваном Телегиным. У них есть общая семилетняя дочь Таисия, которая косвенно страдает от разногласий разведённых родителей. Например, не может покинуть пределы РФ, отец запрещает. Это произошло буквально за месяц до Нового года.

В интервью изданию StarHit юрист певицы Филипп Рябченко сообщил, что Пелагея планирует обжаловать судебное решение.

"Этот поворот событий был для нас полной неожиданностью, так как Пелагея распланировала свой декабрьский и январский гастрольный график с учетом зимних каникул своей дочери. Тася, естественно, с нетерпением ждет поездку с матерью. Мы не понимаем, почему суд поставил права отца, не участвующего в воспитании ребенка, выше её интересов" – отметил Рябченко.

В прошлом летом Телегин уже преподнес сюрприз: он внезапно ограничил выезд Таисии, не уведомив об этом мать. В результате поездка в Турцию с бабушкой была отменена 26 мая, когда её задержали на таможне. По рассказу Пелагеи, это путешествие было подарком дочери за окончание первого класса, и она с нетерпением его ждала, собирая одежду для отдыха. Когда Таисию не пустили, она расплакалась в аэропорту.

"Папа Ваня изобрел свой способ эффектного поздравления: запретил выезд, не проинформировав никого", — написала певица в соцсетях. Анастасия Волочкова не смогла остаться в стороне от этой резонансной истории, назвав действия хоккеиста недостойными и мстительными.

"Люди, присущие мстительности, никогда не будут на уровне высоких моральных качеств", – заявила она изданию VOICE.

Брак Пелагеи и Ивана Телегина продлился три года. Звезду шоу «Голос» не смутил ни возрастной разрыв, ни беременная подруга хоккеиста Евгения Ноур, которая родила ему сына после его ухода к Пелагее. Пара официально зарегистрировала отношения в 2016 году, их дочь Таисия родилась уже в начале 2017. Позже они устроили ещё одну свадьбу на берегу океана на Мальдивах. Однако в 2019 стало известно, что пара разошлась, а в 2020 году последовал развод.

Изначально они заявляли о взаимном уважении, но со временем возникли имущественные разногласия, которые пришлось решать в суде. В результате согласились, что Телегин получит подмосковный дом, а Пелагея — московскую квартиру.

Несмотря на кажущуюся простоту, напряжение в отношениях росло. По словам адвоката Пелагеи, Телегин прекратил общение с дочерью и не помогал финансово. Споры об алиментах и совместной недвижимости продолжались долгое время. В итоге спорное имущество было продано и вырученные деньги разделены. Суд также обязал Телегина вернуть певице крупную сумму, выведенную им из общего бюджета, а еще часть его дохода выделять на содержание дочери.

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