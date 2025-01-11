72.56% -6.7
72.56% -6.7
сегодня
11 января, 11:19
пробки
2/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 101.9 | eur 105.0
72.56% -6.7
сегодня
11 января, 11:19
пробки
2/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 101.9 | eur 105.0
сегодня 10:15
общество

Первым малышом, зарегистрированным в 2025 году в Новосибирске, стал сибиряк с именем греческого происхождения

Фото: Управление по делам ЗАГС Новосибирской области

Девятого января мама новорожденного получила свидетельство о рождении малыша.

Первым малышом, зарегистрированным в 2025 году в Новосибирске стал новорожденный, которого назвали Кириллом. Мальчик появился на свет 23 декабря, 9 января мама новорожденного получила его свидетельство о рождении.

Заявление на регистрацию новорожденного было направлено мамой в рамках электронного суперсервиса «Рождение ребенка» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Исполняющий обязанности начальника отдела ЗАГС Ольга Бабина поздравила сибирячку с рождением ребенка, вручила ей памятный адрес и цветы. Мальчику пожелала расти крепким, здоровым, счастливым, успешным, а маме – быть надежной опорой для своего сына.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска стала первым интеллект-тренером среди людей с нарушениями слуха.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в