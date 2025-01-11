Первым малышом, зарегистрированным в 2025 году в Новосибирске, стал сибиряк с именем греческого происхождения

Девятого января мама новорожденного получила свидетельство о рождении малыша.

Первым малышом, зарегистрированным в 2025 году в Новосибирске стал новорожденный, которого назвали Кириллом. Мальчик появился на свет 23 декабря, 9 января мама новорожденного получила его свидетельство о рождении.

Заявление на регистрацию новорожденного было направлено мамой в рамках электронного суперсервиса «Рождение ребенка» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Исполняющий обязанности начальника отдела ЗАГС Ольга Бабина поздравила сибирячку с рождением ребенка, вручила ей памятный адрес и цветы. Мальчику пожелала расти крепким, здоровым, счастливым, успешным, а маме – быть надежной опорой для своего сына.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска стала первым интеллект-тренером среди людей с нарушениями слуха.