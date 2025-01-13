Сибиряк избил свою беременную девушку в магазине из-за ревности

Инцидент произошел в Кемерово, молодого человека задержали.

Катя, которой 19 лет и которая находится на пятом месяце беременности, была на работе, когда 22-летний Евгений ворвался и избил её. Об этом сообщает Mash Siberia. После этого они уехали домой на автобусе. Полицейские задержали агрессора и вызвали скорую помощь. Евгений заявил, что поссорился с Екатериной из-за ревности.

Задержанный может получить штраф до 30 тысяч рублей или административный арест. Также ему могут предъявить уголовное обвинение в угрозе убийством.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске патрульный автомобиль ДПС попал в аварию.