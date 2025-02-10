В Новосибирске контролируется дело о сибирячке, которая пыталась сбыть 12 килограммов наркотиков

Речь идет про героин.

Прокуратура следит за процессом и результатами расследования дела о покушении на незаконный сбыт наркотиков весом более 12 кг. Следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по частям 3 статьи 30 и 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ).

По данным следствия, 44-летняя обвиняемая, действуя в группе с неустановленным лицом, незаконно приобрела более 12 кг героина с намерением дальнейшей реализации. Получив это вещество, обвиняемая перенесла его в свое жилье, где хранила с целью сбыта. Однако ее планы были прерваны, когда в феврале 2025 года она была задержана полицией, а наркотическое вещество изъято из незаконного оборота. Прокуратура Кировского района поддержала в суде ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу. В результате Кировский районный суд Новосибирска постановил поместить обвиняемую под стражу на два месяца, а прокуратура продолжает контролировать процесс расследования.

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