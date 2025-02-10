В Новосибирске осудили специалиста по безопасности после того, как его коллегу затянуло в машину на дробильно-сортировочной фабрике

Сибиряк получил год заключения.

Установлено, что подсудимый, работающий мастером на дробильно-сортировочном оборудовании, нес ответственность за безопасные условия труда. 9 марта 2024 года в течение рабочего дня он допустил использование оборудования, не обеспеченного защитными конструкциями.

В результате пострадавший попал под действие натяжного барабана и погиб от механической асфиксии на месте происшествия. Суд назначил подсудимому условное наказание с испытательным сроком один год.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске задержали экс-чиновника Георгия Жигульского.