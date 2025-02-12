Озвучены главные ошибки жителей Новосибирска при лечении ОРВИ

Речь идет про антибиотики.

Среди таких ошибок упоминается применение антибиотиков для борьбы с вирусной инфекцией. Врач-терапевт «СМ-Клиника» Фарида Бёден сообщила об этом в интервью «Газете.Ru».

Она отметила, что антибиотики неэффективны против вирусных инфекций и применяются исключительно в случае осложненного ОРВИ (гайморит, отит, пневмония, бронхит, фронтит и т.д.). Употребление антибиотиков может негативно сказаться на микрофлоре кишечника, ослабить иммунную систему, а также затруднить работу печени и почек, поэтому стоит проявлять осторожность при их назначении.

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