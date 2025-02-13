Стилист выявила идеальные образы ко Дню всех влюбленных

Следует выбирать красные оттенки в одежде к 14 февраля.

Планы на 14 февраля предполагают выбор красных оттенков в одежде. Для похода в театр или на концерт в День святого Валентина, женщинам рекомендуется надевать платья глубоких тонов, например, красного, а мужчинам — классический костюм с белой рубашкой, отметила в интервью NEWS.ru стилист-имиджмейкер Юлия Александрова. По ее словам, эти оттенки в одежде создадут романтическое настроение, даже если пара уже долго вместе.

Если отношения крепкие, поход в театр или на концерт станет отличным подарком. Мужчине стоит выбрать классический темный костюм и белую рубашку, женщины же должны подобать платье согласно театральному дресс-коду: черные и темные глубокие цвета, включая красный и его винные оттенки. Если предстоит посетить художественную выставку или ресторан, можно сочетать топ с открытыми плечами или вырезом, полупрозрачную блузу или жакет с романтичным принтом с более простым низом — джинсами, брюками-палаццо или юбкой, посоветовала Александрова.

По словам стилиста, для тех, кто не хочет слишком ярких акцентов в этот день, подойдут более сдержанные оттенки. Она также подчеркнула, что молодым парам, предпочитающим романтичные прогулки, стоит выбирать удобные, но стильные наряды.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в банке назвали самую опасную схему мошенников в январе.