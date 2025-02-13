Суд в Новосибирске рассматривает дело об убийстве матери пятерых детей

Трагедия произошла в апреле прошлого года.

Сибиряк находится под обвинением, согласно предварительному следствию, в том, что в апреле 2024 года, вечером, он был в легком алкогольном опьянении. Во время ссоры, вызванной ревностью, он подошел к своей супруге, которая находилась на кухне, и нанес ей множество ножевых ударов в область шеи, груди и рук.

Пострадавшая смогла сбежать на улицу и пыталась укрыться, однако упала возле входной калитки. Подозреваемый, подойдя к ней, также подсудимый несколько раз ножом на себя в область сердца и шеи, после чего лег рядом с бездыханной супругой.

Услышав звук подъехавшего автомобиля, он встал и покинул придомовую территорию, намереваясь сбежать, но вскоре был задержан полицией и доставлен в больницу. Смерть его жены наступила от сильной кровопотери, вызванной нарезанными ранами. У погибшей оставалось пятеро детей, трое из которых были от брака с обвиняемым.

На судебных заседаниях были допрошены мать и сестра покойной, которые поделились известными им обстоятельствами, и представлены показания отсутствующих свидетелей. Следующее заседание назначено на 27 февраля 2025 года.

Напомним, что о закрытии Хилокского рынка высказалась мэрия Новосибирска.