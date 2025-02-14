15 ресурсных центров в Новосибирске ведут сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО

Присоединиться может любой желающий.

15 ресурсных центров МКУ «КЦ «Активный город» в Новосибирске ведут сбор гуманитарной помощи. Присоединиться может любой, главное – желание. Об этом сообщают в мэрии Новосибирска.

Для эффективной работы организованы районные координационные центры на базе администраций для взаимодействия со всеми структурами, которые участвуют в сборе и отправке помощи: фондов, волонтёров, территориальных общественных самоуправлений и других инициативных групп.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске опубликовали фото самых красивых и необычных пар в День святого Валентина.