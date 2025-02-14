Стало известно, кому и в каком размере положены детские выплаты в 2025 году

Семьи с детьми в наступившем году получат поддержку государства в виде повышенных ежемесячных пособий и единовременных выплат.

Выплаты, предназначенные для детей

В начале 2025 года, в январе и феврале, был проведён перерасчёт ряда пособий для семей с детьми, что связано с величиной действующего в регионе прожиточного минимума. Среди этих выплат — единовременное пособие для семей с детьми и беременных женщин, ежемесячные выплаты из материнского капитала для детей младше 3 лет и другие. С 1 февраля этого года индексация осуществлялась с учётом уровня фактической инфляции, который составил 9,5%.

Перечень детских выплат в 2025 году:

• пособие по беременности и родам;

• пособие для беременных женщин из малообеспеченных семей;

• единовременное пособие при рождении ребёнка;

• единовременное пособие, предназначенное для жены военнослужащего, проходящего службу по призыву;

• ежемесячное пособие на ребёнка отца, проходящего военную службу по призыву; • ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет;

• ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (Единое пособие);

• единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью;

• региональные пособия;

• материнский капитал.

Эти выплаты можно разделить на три категории:

Включающие пособия, размер которых зависит от МРОТ (например, минимальные декретные). Размер которых зависит от регионального прожиточного минимума. Пособия фиксированной величины (при рождении или усыновлении ребёнка, для супруги призывника, материнский капитал и др.).

Пособие по беременности и родам назначается женщинам, достигшим седьмого месяца беременности, на основании медицинского заключения. Обычный декретный отпуск продолжает 140 дней: 70 дней до родов и 70 после. Если рождается двое и более детей, отпуск продлевается до 194 дней, а при осложнённых родах — до 156 дней.

Право на получение пособия имеют:

работающие женщины; безработные, при выполнении определённых условий; студентки очной формы обучения; женщины, проходящие военную службу по контракту; матери, усыновившие детей младше трёх месяцев и относящиеся к вышеперечисленным категориям.

Максимальный размер пособия установлен и зависит от величины базы для начисления страховых взносов на случай временной нетрудоспособности и материнства (определялась до 31.12.2022) и от единой предельной величины базы (устанавливается с 2023 года).

"Если декретный отпуск начинается в 2025 году и длится 140 дней, максимальная сумма пособия составит 794 355,80 руб." — комментирует Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Минимальная сумма пособия определяется МРОТ, в то время как максимальная — от накоплений страховых взносов.

Единовременное пособие при рождении ребёнка может получить один из родителей или его заместитель через работодателя или на портале "Госуслуги". С 1 февраля 2025 года размер пособия составляет 26 941,71 рубля. Если в семье рождается несколько детей, выплата производится на каждого (ст. 11 закона № 81-ФЗ), и право на неё имеют все, независимо от трудовой занятости и доходов.

Единовременное пособие для беременной жены военнослужащего, проходящего службу по призыву, предоставляется по закону.

Условие — срок беременности не менее 180 дней, и выплата осуществляется одноразово, независимо от других пособий.

"Пособие назначается СФР по месту жительства жены военнослужащего не позднее 10 рабочих дней после подачи заявления, а выплата производится не позже 5 рабочих дней после назначения", — уточняет Оксана Васильева.

С 1 февраля 2025 года по 31 января 2026 года размер этого пособия составляет 42 665 рублей.

Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, который проходит службу по призыву, предоставляется с момента рождения до трёх лет (не ранее начала военной службы отца и не позже её окончания).

"Назначается СФР по месту жительства ребёнка. В районах, где установлены районные коэффициенты к зарплате, размер пособия определяется с их применением, если они не учитывались в зарплате", — говорит Оксана Васильева.

С 1 февраля 2025 года по 31 января 2026 года его размер составляет 18 285 рублей.

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет отличается от декретного отпуска, который предназначен только для матерей. В отпуск по уходу могут уходить отцы, бабушки, дедушки или другие ближайшие родственники. Выплата осуществляется ежемесячно со дня начала этого отпуска до достижения ребёнком 1,5 лет (ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 14 Закона № 81-ФЗ).

Выплата составляет 40% от среднего заработка женщины (или ее родственника, оформляющего пособие) за последние два года, но не меньше 10 103,83 рубля. В 2025 году на эту сумму смогут рассчитывать неработающие родители. Максимальный размер пособия достигает 68 995,48 рубля в месяц. Если родители ухаживают за двумя и более детьми, пособия складываются, но общая сумма не может превышать 100% среднего дохода. С 1 января 2024 года работающие родители обладают теми же правами, что и неработающие, и имеют право на ежемесячное пособие.

Если ни мать, ни отец официально не трудоустроены, пособие будет выплачено органами социальной защиты населения. “С 2024 года пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет будут получать и те, кто выйдет на работу раньше времени,” — говорит Оксана Васильева. Право на пособие сохраняется, если мать или другой родственник:

досрочно вышли из отпуска по уходу за ребенком;

во время этого отпуска трудятся у другого работодателя.

С 1 января 2023 года внедрено единое пособие, которое объединило различные меры финансовой поддержки: ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет, а также помощь беременным женщинам, зарегистрированным на раннем сроке беременности. На пособие имеют право граждане России при выполнении следующих требований:



• средний доход на каждого члена семьи не превышает установленный в регионе прожиточный минимум;

• все совершеннолетние члены семьи имеют официальный доход или уважительную причину его отсутствия;

• имущество семьи соответствует установленному законодательству.

При расчете среднего дохода не учитываются:

• средства материнского капитала;

• налоговые вычеты;

• выплаты на детей с инвалидностью и однократные выплаты на лечение.

Также, по информации на сайте Социального фонда России, с июня 2024 года не будут учитываться проценты от накопительных счетов для опекаемых детей. Из доходов также исключаются выплаты матерям-героиням и деньги, заработанные подростками до 18 лет во время обучения. Начиная с 2025 года, для получения пособия потребуется, чтобы минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи в расчетный период был не менее четырех минимальных размеров оплаты труда.

Единое пособие не имеет фиксированной суммы и может составлять 50, 75 или 100 процентов от действующего регионального прожиточного минимума в зависимости от доходов семьи.

С 1 февраля 2025 года будет произведена индексация материнского капитала на уровень инфляции: сумма за первого ребенка составит 690 266,95 рубля, за второго — до 912 162,09 рубля.

Если на момент индексации семья уже использовала часть материнского капитала, повышение коснется оставшейся суммы. С 1 января 2024 года право на материнский капитал имеют только те родители, которые имеют российское гражданство на момент рождения ребенка.

Выплаты не суммируются: если семья получила сертификат за первого ребенка, оставшаяся сумма за второго составит 221 895,14 рубля. В каждом регионе действуют свои меры поддержки граждан, которые периодически индексируются, и о них можно узнать на сайте местных отделений соцзащиты. Например, может происходить увеличение пособия на третьего и последующих детей или материнского капитала.

Ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет, известные как “путинские”, теперь включены в единое пособие на детей и беременных женщин. С 2023 года правила назначения этих выплат унифицированы, а единственным оператором выступает Социальный фонд России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске опубликовали фото самых красивых и необычных пар в День святого Валентина.