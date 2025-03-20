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общество

Суд обязал администрацию села Целинное Новосибирской области обеспечить местных жителей водой без мышьяка

Фото: pixabay.com

В населённом пункте некачественная питьевая вода.

Коченевский районный суд вынес решение по иску прокуратуры, обязывающее заменить сети водоснабжения в селе Целинное. Основанием для обращения в суд стало обнаружение превышения предельно допустимой концентрации мышьяка в воде в 4,7-8,5 раза, что привело к приостановке подачи воды жителям села.

Коченевский районный суд Новосибирской области удовлетворил исковые требования прокурора.

На МУП Коченевского района «ЕРЦ» и администрацию Коченевского района Новосибирской области возложена обязанность до 31 декабря 2027 года разработать проектную документацию для сетей водоснабжения в селе Целинное: водопроводной сети протяженностью 6 км 666 м, а также произвести замену сетей водоснабжения в соответствии с разработанной проектной документацией.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области более 1,5 тысячи памятников лишились охранных зон.

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Дарья Лапина
Журналист

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