82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
20 марта, 17:37
пробки
6/10
погода
+9.2°C
курсы валют
usd 82.84 | eur 90.82
82.76% -1.2
сегодня
20 марта, 17:37
пробки
6/10
погода
+9.2°C
курсы валют
usd 82.84 | eur 90.82
сегодня 12:45
общество

В Новосибирске стартует масштабное благоустройство территории на пересечении Ипподромской и Кирова

Фото: мэрия Новосибирск

Сквер будет носить имя Юрия Бугакова, почётного гражданина Новосибирской области и основателя племзавода «Ирмень».

В Новосибирске планируется проведение масштабных работ по благоустройству территории, расположенной на пересечении Ипподромской магистрали и улицы Кирова. Скверу будет присвоено имя Юрия Бугакова, почетного гражданина Новосибирской области и основателя племзавода «Ирмень».

Работы на площади в 3,7 гектара, общей стоимостью около 195 миллионов рублей, будут проведены в два этапа. Подрядчик уже выбран.

Проект предусматривает создание:

  • Мемориальной зоны с установкой скульптуры Юрия Бугакова.
  • Велосипедной дорожки протяженностью 1,5 километра.
  • Зон для занятий спортом и отдыха, включающих скейт-площадку, воркаут-зоны с тренажерами.
  • Площадки для кинопоказов под открытым небом и организации катка в зимнее время.
  • Зоны для выгула собак.
  • Игровых комплексов для детей с элементами науки.

Особое внимание будет уделено озеленению территории: сквер будет объединен с территорией культурного центра «Сибирь-Хоккайдо», что позволит дополнить Аллею городов и создать сад в японском стиле.

Фото В Новосибирске стартует масштабное благоустройство территории на пересечении Ипподромской и Кирова 2

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области более 1,5 тысячи памятников лишились охранных зон.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в