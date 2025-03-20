В Новосибирске стартует масштабное благоустройство территории на пересечении Ипподромской и Кирова

Сквер будет носить имя Юрия Бугакова, почётного гражданина Новосибирской области и основателя племзавода «Ирмень».
В Новосибирске планируется проведение масштабных работ по благоустройству территории, расположенной на пересечении Ипподромской магистрали и улицы Кирова. Скверу будет присвоено имя Юрия Бугакова, почетного гражданина Новосибирской области и основателя племзавода «Ирмень».
Работы на площади в 3,7 гектара, общей стоимостью около 195 миллионов рублей, будут проведены в два этапа. Подрядчик уже выбран.
Проект предусматривает создание:
- Мемориальной зоны с установкой скульптуры Юрия Бугакова.
- Велосипедной дорожки протяженностью 1,5 километра.
- Зон для занятий спортом и отдыха, включающих скейт-площадку, воркаут-зоны с тренажерами.
- Площадки для кинопоказов под открытым небом и организации катка в зимнее время.
- Зоны для выгула собак.
- Игровых комплексов для детей с элементами науки.
Особое внимание будет уделено озеленению территории: сквер будет объединен с территорией культурного центра «Сибирь-Хоккайдо», что позволит дополнить Аллею городов и создать сад в японском стиле.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области более 1,5 тысячи памятников лишились охранных зон.