сегодня
05 сентября, 10:39
сегодня 09:34
проиcшествия

20-летнего новосибирца сбили насмерть

Фото: Сиб.фм

Автомобилист насмерть сбил молодого парня в Новосибирской области.

Вечером 3 сентября в Коченевском районе Новосибирской области произошла смертельная авария — около 21:00 на улице Нулевой километр автомобиль «Хонда ЦРВ» сбил 20-летнего пешехода, который шел по краю дороги. В результате молодой человек от полученных травм погиб на месте.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону, все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске задержаны подростки, которые избивали прохожих.

0
Валерия Митрохина
Журналист

