Известный блогер из Новосибирска раскрыл свои расценки на рекламу

Блогер из Новосибирска, известный по фразе «Привет, дебилка!», раскрыл расценки на рекламу.

Популярный блогер, образ которого строится на образе навязчивого бывшего, зимой 2025 года стал настоящим открытием для пользователей соцсетей. Его узнаваемость быстро вышла за пределы родного Новосибирска. Журналисты издания BFM-Новосибирск узнали, в какую сумму он теперь оценивает свою рекламу.

Творческая карьера Виталия Лукичева (Lukich) началась в 2020 году с создания юмористического контента, который он поначалу снимал по рекомендации друзей. До этого будущий инфлюенсер был занят в сфере общественного питания. Как он сам признался в одном из интервью, причиной смены деятельности стало эмоциональное выгорание от постоянной работы с людьми. Несмотря на скепсис со стороны некоторых знакомых, уверявших его в провале, поддержка близких помогла ему добиться успеха. Для съемок некоторых роликов друзьям приходилось приезжать к нему даже глубокой ночью.

Упорство принесло свои плоды: рост популярности сопровождался и финансовым успехом. В итоге блогер смог переехать из Новосибирска в Москву, осуществив свою давнюю мечту.

На сегодняшний день он ведет активную деятельность в основных социальных сетях, включая TikTok, Instagram* и Telegram. Ядро его аудитории составляет молодежь в возрасте 18–24 лет, а общее число подписчиков исчисляется сотнями тысяч. Его публикации стабильно собирают десятки тысяч просмотров, а самые популярные видео набирают более двух миллионов.

За высокими показателями охватов скрываются серьезные гонорары. Согласно данным издания, стоимость интеграции в развлекательный ролик в TikTok составляет от 200 до 250 тысяч рублей, а размещение рекламы в историях обходится брендам минимум в 20 тысяч рублей. При этом блогер принципиально не сотрудничает с проектами, связанными с азартными играми, ставками или финансовыми пирамидами.

* — Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной, и заблокирована в РФ.