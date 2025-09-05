Молодые ученые Новосибирска создали биосорбент для очистки воды и новые материалы для аккумуляторов

В ходе пресс-тура в Институте химии твёрдого тела и механохимии СО РАН заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова ознакомилась с инновационными разработками молодых ученых в сфере экологии и энергетики.

Проекты реализуются при поддержке правительства региона в рамках национального проекта «Химия и новые материалы».

Были представлены ключевые разработки, включая эффективный биосорбент для очистки водных ресурсов от тяжелых металлов, созданный на основе гречишной лузги. Материал показал высокую эффективность в поглощении ионов свинца, кадмия и ртути, при этом его производство является экономически выгодным благодаря использованию сельскохозяйственных отходов.

Также молодые ученые продемонстрировали новые материалы для литий-ионных аккумуляторов, которые обеспечивают повышенную безопасность и устойчивую работу при высоких скоростях заряда-разряда, что особенно важно для электромобилей и систем накопления энергии.

Мануйлова отметила, что количество получателей грантов и стипендий за последние три года удвоилось, а размер именной премии увеличился до 54 тысяч рублей в квартал. В 2025 году на поддержку молодых исследователей направлено 23 млн рублей, а дополнительно выделено 86 млн рублей на финансирование 63 проектов в рамках совместных конкурсов с Российским научным фондом.

