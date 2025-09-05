82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 сентября, 18:34
пробки
6/10
погода
+19.1°C
курсы валют
usd 81.29 | eur 94.77
82.76% -1.2
сегодня
05 сентября, 18:34
пробки
6/10
погода
+19.1°C
курсы валют
usd 81.29 | eur 94.77
сегодня 15:44
проиcшествия

Новосибирец находится в коме в Турции после разрыва аневризмы

Фото: Сиб.фм

Житель Новосибирска более месяца находится в медикаментозной коме в турецкой клинике.

Как рассказал портал АиФ-Новосибирск, все произошло 28 июля в последний день отпуска: мужчина почувствовал сильную головную боль и потерял сознание. Врачи диагностировали разрыв аневризмы и экстренно провели операцию, расходы на которую покрыла страховка туроператора.

Сейчас Алексей подключён к аппаратам искусственного дыхания в минимальном режиме, врачи снимают отёк мозга и наблюдают за состоянием пациента. Когда его смогут вывести из комы, пока неизвестно.

По словам супруги, мужчина дышит почти самостоятельно, но медики поддерживают его в состоянии сна, чтобы не допустить осложнений. Новосибирские врачи отмечают, что шанс на восстановление есть, но необходимо дождаться снижения отёка. Сейчас решается вопрос о транспортировке пострадавшего в Россию самолётом.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.