Новосибирец находится в коме в Турции после разрыва аневризмы

Житель Новосибирска более месяца находится в медикаментозной коме в турецкой клинике.

Как рассказал портал АиФ-Новосибирск, все произошло 28 июля в последний день отпуска: мужчина почувствовал сильную головную боль и потерял сознание. Врачи диагностировали разрыв аневризмы и экстренно провели операцию, расходы на которую покрыла страховка туроператора.

Сейчас Алексей подключён к аппаратам искусственного дыхания в минимальном режиме, врачи снимают отёк мозга и наблюдают за состоянием пациента. Когда его смогут вывести из комы, пока неизвестно.

По словам супруги, мужчина дышит почти самостоятельно, но медики поддерживают его в состоянии сна, чтобы не допустить осложнений. Новосибирские врачи отмечают, что шанс на восстановление есть, но необходимо дождаться снижения отёка. Сейчас решается вопрос о транспортировке пострадавшего в Россию самолётом.