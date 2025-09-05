82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 сентября, 10:39
пробки
4/10
погода
+15.2°C
курсы валют
usd 81.29 | eur 94.77
82.76% -1.2
сегодня
05 сентября, 10:39
пробки
4/10
погода
+15.2°C
курсы валют
usd 81.29 | eur 94.77
сегодня 08:58
общество

СК расследует ситуацию с ремонтом больницы в Академгородке Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

Следственный комитет России начал проверку по факту нарушения прав жителей Академгородка, связанных с ремонтом центральной клинической больницы.

Уголовное дело было возбуждено после обращения местной жительницы в комментариях под постом в официальной группе СКР в ВКонтакте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

По данным ведомства, в 2023 году в больнице произошел пожар, из-за которого здание стало непригодным для использования. Ремонтные работы так и не начались, и пациенты вынуждены обращаться в отдаленные медучреждения.

Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске задержаны студенты колледжа, нападавшие на прохожих.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.