СК расследует ситуацию с ремонтом больницы в Академгородке Новосибирской области

Следственный комитет России начал проверку по факту нарушения прав жителей Академгородка, связанных с ремонтом центральной клинической больницы.

Уголовное дело было возбуждено после обращения местной жительницы в комментариях под постом в официальной группе СКР в ВКонтакте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

По данным ведомства, в 2023 году в больнице произошел пожар, из-за которого здание стало непригодным для использования. Ремонтные работы так и не начались, и пациенты вынуждены обращаться в отдаленные медучреждения.

Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате СК.

