Банки снижают ставки по кредитам для бизнеса

Об уменьшении процентных ставок по кредитам для среднего и малого бизнеса с 22 сентября сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников в рамках запуска конкурса Бизнес Баттл в Мордовии. Снижение коснется кредитов на инвестиционные и оборотные цели, а также овердрафтов, и составит до 2,5% от ранее действовавших ставок.

«Банк России последовательно снижает ключевую ставку, что сказывается на возможности привлечения финансирования и реализации бизнесом отложенных ранее инвестиционных планов. Мы заинтересованы в дальнейшем повышении доступности банковского финансирования, это положительно сказывается на устойчивости российской экономики», – сообщил Денис Бортников.

17 сентября в Саранске состоялся «День Бизнеса», посвященный запуску конкурса стартапов Бизнес Баттл. Конкурс впервые пройдет в Республике Мордовия при поддержке регионального правительства и ВТБ. Проект нацелен на поддержку малого и среднего бизнеса, поиск перспективных стартапов и привлечение внимания к развитию предпринимательства.