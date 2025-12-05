82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 декабря, 13:04
пробки
5/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 76.97 | eur 89.90
82.76% -1.2
сегодня
05 декабря, 13:04
пробки
5/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 76.97 | eur 89.90
сегодня 10:59
общество
На правах рекламы реклама

В январе 2026 года Новосибирск погрузится в магию Ледовых Шоу

Фото ИП Виганд Е.С.
Подпишитесь на Telegram-канал

С 5 по 9 января город погрузится в магию льда благодаря неделе ледовых шоу. В программе — два масштабных представления, которые продемонстрируют всю мощь и красоту российского фигурного катания.

«12 месяцев»: Окунитесь в нежную сказку, которую курирует легенда — Ирина Слуцкая. Эта постановка расскажет о вечных ценностях через изящество движений профессиональных фигуристов.

Фото В январе 2026 года Новосибирск погрузится в магию Ледовых Шоу 2

Генеральный партнер: Строительная компания «Новый мир»

Официальный партнер: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

«Настоящий Щелкунчик»: Станьте свидетелем спортивной феерии 9 января! В этом шоу задействованы победители мировых первенств, а над его зрелищностью работали лучшие специалисты индустрии.

Фото В январе 2026 года Новосибирск погрузится в магию Ледовых Шоу 3

Генеральный партнер: АО "Альфа-Банк"

Официальный партнер: Строительная компания «Новый мир»

Неделя ледовых шоу — это ваш билет в мир высокого искусства и спорта. Успейте приобрести билеты на это незабываемое событие!

0+

Реклама. ИП Виганд Екатерина Сергеевна. ИНН 540423866907 Erid:2W5zFHAuD3n

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.