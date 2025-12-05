В январе 2026 года Новосибирск погрузится в магию Ледовых Шоу

С 5 по 9 января город погрузится в магию льда благодаря неделе ледовых шоу. В программе — два масштабных представления, которые продемонстрируют всю мощь и красоту российского фигурного катания.

«12 месяцев»: Окунитесь в нежную сказку, которую курирует легенда — Ирина Слуцкая. Эта постановка расскажет о вечных ценностях через изящество движений профессиональных фигуристов.

Генеральный партнер: Строительная компания «Новый мир»

Официальный партнер: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

«Настоящий Щелкунчик»: Станьте свидетелем спортивной феерии 9 января! В этом шоу задействованы победители мировых первенств, а над его зрелищностью работали лучшие специалисты индустрии.

Генеральный партнер: АО "Альфа-Банк"

Официальный партнер: Строительная компания «Новый мир»

Неделя ледовых шоу — это ваш билет в мир высокого искусства и спорта. Успейте приобрести билеты на это незабываемое событие!

0+

Реклама. ИП Виганд Екатерина Сергеевна. ИНН 540423866907 Erid:2W5zFHAuD3n