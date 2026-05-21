Директором года в Сибири признан Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»

В Правительстве Новосибирской области состоялась ежегодная церемония награждения лауреатов Межрегионального конкурса «Директор года Сибири. Предприятие года Сибири» по итогам 2025 года. В номинации «Цифровая трансформация» лидером признан вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Конкурс проводится Издательским домом «Сибирское слово» и Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий совместно с Новосибирской городской торгово-промышленной палатой, Ассоциацией «Деловой клуб «СЭР» при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в СФО, правительства Новосибирской области, Законодательного собрания НСО и мэрии города Новосибирска.

Андрей Травников, Губернатор Новосибирской области:

«Всех руководителей объединяет большой груз ответственности за порученное дело, за людей, за будущее коллектива, ответственности перед клиентами, неважно, кто они – покупатели, потребители или граждане, получающие услугу. Достойные руководители, каждый на своём месте, несут эту ношу, и не просто несут, а обеспечивают развитие вверенных им организаций, предприятий, учреждений, вселяют мотивацию, оптимизм в свои коллективы и формируют уверенность в будущем».

Награду Николаю Зенину вручил главный федеральный инспектор по Новосибирской области Николай Буймов. Такая высокая оценка подтверждает лидирующие позиции «Ростелекома» в развитии цифровых сервисов и внедрении технологий, меняющих качество жизни.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Такие награды — признание труда всего нашего коллектива, насчитывающего тысячи профессионалов. И для меня, и для всей команды это подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении, решая масштабные задачи цифровизации Сибири. Это, безусловно, мощный стимул для команды двигаться дальше, внедрять инновации и ставить ещё более амбициозные цели, чтобы оставаться надёжным партнёром для государства, бизнеса и общества».

В 2025 году компания построила в Сибири десятки базовых станций от российской фирмы «Булат» и проложила сотни километров волоконно-оптических линий, в том числе в труднодоступных сёлах севера Красноярского края, где сигнал появился впервые. Благодаря новой ИТ-инфраструктуре тысячи сибиряков получили доступ к надёжной голосовой связи и интернету. Активно развивая цифровые сервисы для граждан, в Хакасии, в Республике Алтай и Иркутской области провайдер расширил функционал медицинского чат-бота в мессенджере MAX, интегрировав его с порталом «Госуслуги».

Кроме того, в 2025 году сибирский «Ростелеком» реализовал масштабный проект для компании «Новапорт Холдинг», создав виртуальную частную сеть для 27 аэропортов, расположенных во всех федеральных округах России. А для предприятий сектора МСП в Новосибирской области компания предложила льготные условия на свои цифровые услуги, подписав соглашение центром «Мой бизнес».

