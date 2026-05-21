«РешиВопросы ЖКХ» часть 2: Тайна неисправного счётчика

— Галина Петровна, голубушка, скажите скорее — что делают, когда счётчик ломается? — с волнением проговорила Татьяна Ивановна, едва переступив порог кухни. — У меня с самого утра цифры на нём какие-то странные. Будто прибор вовсе перестал понимать, что происходит.

Галина Петровна посмотрела на соседку с тем спокойствием, какое появляется у человека, давно привыкшего к житейским неожиданностям.

— Прежде всего, дорогая моя, не стоит передавать такие показания, — сказала она. — Неисправный прибор учёта — вещь крайне ненадёжная. А действовать в подобных случаях нужно быстро.

— Вот именно этого я и боюсь... — призналась Татьяна Ивановна. — Что теперь делать?

— Обратиться в АО «Новосибирскэнергосбыт». И как можно скорее, — подчеркнула Галина Петровна. — Проще всего через Личный кабинет или приложение «Платосфера». Там нужно указать, что прибор неисправен, и оформить заявку на замену.

Татьяна Ивановна заметно оживилась.

— Неужели всё так просто?

— В сущности, да. После обращения назначат замену прибора учёта. Сейчас, между прочим, устанавливают уже интеллектуальные — «умные» — счётчики. А о дате и времени работ специалисты сообщат дополнительно.

— И за это придётся платить? — осторожно спросила Татьяна Ивановна.

Галина Петровна едва заметно улыбнулась.

— Если прибор действительно неисправен — нет. Замена производится бесплатно, поскольку это обязанность гарантирующего поставщика. До установки нового счётчика начисления будут временно производиться расчётным способом.

Татьяна Ивановна облегчённо выдохнула, однако Галина Петровна тут же добавила:

— Но затягивать с обращением всё же не стоит. В подобных историях промедление редко приводит к чему-то хорошему.

— А если счётчик исправен, но хочется установить современный?

— Тогда замена будет уже платной, — ответила Галина Петровна. — Однако обратиться всё равно нужно через Личный кабинет или «Платосферу».

Некоторое время женщины молчали. За окном тихо шелестел вечерний дождь.

— Знаете, — задумчиво произнесла Татьяна Ивановна, — иногда самая неприятная часть истории — не сама поломка, а неизвестность.

— Совершенно верно, — спокойно сказала Галина Петровна, подливая чай. — Особенно когда человек слишком долго откладывает очевидное решение.

