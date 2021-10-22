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На Новосибирск обрушится мокрый снег с сильным ветром 23 и 24 октября

Фото На Новосибирск обрушится мокрый снег с сильным ветром 23 и 24 октября
Фото На Новосибирск обрушится мокрый снег с сильным ветром 23 и 24 октября

Pixabay.com

В выходные 23 и 24 октября жителей Новосибирска ожидает пасмурная погода с сильным ветром и мокрым снегом.

В Новосибирске в выходные 23 и 24 октября выпадет мокрый снег. Ожидается сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду. Об этом сообщили эксперты регионального гидрометцентра.

Синоптики рассказали, что в выходные горожан ожидает не самая приятная погода. В субботу и воскресенье будет ветрено и пасмурно, кроме того, прогнозируется постепенное похолодание и осадки в виде мокрого снега.

В субботу, 23 октября, осадков будет немного, пройдет небольшой дождь. Порывы юго-западного ветра достигнут 19 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +8 градусов.

В воскресенье, 24, октября, в Новосибирск продолжит идти дождь и дуть сильный ветер. При этом воздух прогреется до +12 градусов, сообщает Новосибирский гидрометцентр.

Ранее синоптики прогнозировали новосибирцам теплую погоду на текущей неделе.

Сиб.фм писал, когда ляжет снег в Новосибирске. По данным экспертов, устойчивый снежный покров установится в городе уже в конце октября.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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