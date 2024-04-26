Сибирячка пожаловалась на поведение зрителей на спектакле о Фаине Раневской

Жительница Новосибирска осталась недовольна поведением зрителей на спектакле про Фаину Раневскую.

Как сообщает «Горсайт», жительница Новосибирска Оксана осталась недовольна поведением зрителей на спектакле о Фаине Раневской в театре «Глобус».

Женщина регулярно посещает различные постановки и отметила, что все чаще сталкивается с тем, что зрители в театре «не ставят» мобильные телефоны на беззвучный режим, а некоторые могут переписываться или выбирать вещи на маркетплейсах во время спектакля.

Оксана не понимает, зачем тогда приходить в театр, если во время игры актеров люди занимаются совершенно другими вещами, а не смотрят постановку.

Напомним, что в Новосибирске началась инаугурация нового мэра Максима Кудрявцева.