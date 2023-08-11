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общество

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников открыл уникальный объект водоснабжения в Венгерове

Пресс-служба правительства НСО

В ходе рабочей поездки в Венгеровский район Новосибирской области губернатор региона Андрей Травников открыл реконструированный объект водоснабжения в селе Венгерово, проконтролировал работу районной системы здравоохранения. Подобных объектов в Новосибирской области ранее не строили никогда.

Глава региона отметил высокую значимость работы по обеспечению жителей районов области чистой водой.

«Знаковое событие для жителей Венгерова и Нового Тартаса, но не менее знаковое оно и для всей Новосибирской области. Потому что это частичка большой работы, которую мы с вами проделали в последние годы. Задача, чтобы в каждом районном центре появились подобные комплексы по приготовлению суперчистой воды. К её решению мы шли не один год, нужно признать, что без решения президента РФ о запуске национальных проектов, в том числе нацпроекта «Чистая вода», мы бы шли дольше. Потому, что финансовые решения из федерального бюджета помогают ускорить реализацию всех наших планов», — сказал Травников.

Он добавил, что значимость этого события ещё и в том, что ещё до старта нацпроекта шла большая работа. Буквально два месяца назад запустили станцию водоочистки в Усть-Тарке. Сделать нужно ещё многое: обновление сетей, обеспечение водой малых населённых пунктов. Где-то работы уже начались и всё идёт к тому, чтобы обеспечить жителей области чистой питьевой водой.

Реконструированный объект водоснабжения – три водозаборных скважины мощностью по 10 м3/час каждая, водопроводная сеть протяжённостью 4792,7 м, насосно-фильтровальная станция мощностью 1300 м3/час и резервуар-накопитель чистой воды – обеспечивает подачу воды жителям с. Венгерово (население 6 тыс. чел.) и с. Новый Тартас (население 900 чел.).

Реконструкция выполнена по национальному проекту «Экология», федеральному проекту «Чистая вода», в рамках утвержденной правительством региона государственной программе Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области».

#Андрей Травников
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Диана Соломина
Руководитель коммерческой редакции

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