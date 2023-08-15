Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил создать сотни новых учебных мест в системе среднего профессионального образования города

Задачи по развитию системы образования Заельцовского района, в частности, по созданию новых мощностей для среднего профессионального образования, поставил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время рабочей поездки.

По словам заместителя министра образования Новосибирской области Юрия Савостьянова, в связи с востребованностью специалистов в сфере информационных технологий, а также значительным превышением установленной проектной мощности ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники», есть потребность в увеличении числа учебных мест. Это возможно осуществить за счёт организации новой образовательной площадки в здании на улице Лебедевского. Здесь планируется создание единого методического центра в сфере ИТ-технологий, осуществление различных форм подготовки (СПО, ПО, ДПО), а также реализация вместе с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области проекта по созданию удалённых точек курсовой подготовки взрослого населения из районов Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников отметил, что не решена еще до конца проблема дефицита мест в средних школах, но уже обозначилась проблема нехватки мест в колледжах.

«Нашей стране свойственны демографические волны, и начинает расти количество школьников средних и старших классов. Запрос на места в колледжах сегодня есть не только со стороны работодателей, которым не хватает специалистов, но и со стороны родителей и ребят, которые хотели бы получить вместе с образованием и профессию.

Поэтому сегодня во время совещания рассмотрели два интересных проекта: один быстрый, второй перспективный. Быстрый проект – это использование бывшего здания 35-й школы, которое сегодня не эксплуатируется. При его реконструкции можно создать больше 600 мест в колледже информационных технологий. Тот опыт, который мы вместе с городом получили на школах, когда создавали новые места в старых зданиях путем перепланировки, ремонта, реконструкции, сегодня будем использовать в колледже. И перспективный проект – это создание абсолютно нового колледжа СПО в районе будущей застройки, микрорайон «Клюквенный», и он будет создан в ближайшие годы», — рассказал глава региона.

Андрей Травников на месте ознакомился с состоянием здания будущего колледжа на улице Лебедевского, 1 и дал поручения по скорейшему восстановлению систем отопления к началу зимы, и разработке проектно-сметной документации в следующем году.

Ещё одной важной темой выездного совещания стал вопрос создания новых мест в школах. Как подчеркнул губернатор, за последнее время за счёт реконструкции было создано 11 тысяч таких мест. Кроме того, глава региона проконтролировал исполнение поручения по капитальному ремонту здания лицея №159. Кроме того, во время совещания обсудили перспективы строительства школы на 825 мест в микрорайоне Лебедевский.