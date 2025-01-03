Новосибирцам рассказали о том, как гадали на Рождество Христово

Предки верили, что в святочные дни добрые духи могли предсказать будущее.

С 7 по 13 января святочные вечера считались святыми, а с 14 по 19 – опасными. В период с Рождества до Васильева вечера предки колядовали, устраивали девичьи посиделки с гаданиями, а в другие дни остерегались нечистой силы.

В первые дни Святок люди обычно навещали родных и близких, обменивались подарками и вспоминали о больных и нуждающихся. За праздничным столом готовили разнообразные блюда, а для усопших родственников оставляли столовые приборы.

В святочные дни также катались на санях и колядовали. По вечерам молодежь собиралась в шумные группы и обходила дома, исполняя песни, за что получала угощения в виде козулек и колядок. Считалось, что в это время граница между мирами становится тонкой, что позволяет нечистой силе заглянуть в гости. В то же время добрые духи могли предсказывать будущее.

Гадания касались самых актуальных вопросов: урожая, здоровья, финансов и поиска второй половинки. Молодые люди бросали обувь, стараясь не попасть в выпившего односельчанина, так как это могло предвещать неудачу. Успешный бросок означал, что встретится достойный жених.

Существовало еще одно поверье: если поставить зеркала друг напротив друга и всмотреться в образовавшийся коридор, можно было увидеть своего суженного. Некоторые девушки рассыпали зерно и наблюдали за петухом — если он всё склюет, это предвещало скорое замужество, а если проигнорирует угощение — беду.

Кроме того, в ночь на Рождество снились вещие сны, которым предки придавали особое значение. Чтобы не забыть увиденное, ставили свечку у изголовья кровати и клали сонник под подушку. Об этом пишет «АиФ Новосибирск».