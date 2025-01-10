Как родилась легенда. Вспоминаем историю советского автобуса Икарус, который родом из Венгрии

Первые машины прибыли к нам в 1955-м году. Многие до сих пор их помнят и даже вспоминают с ноткой ностальгии.

Pravda.Ru напомнил о советском автобусе «Икарус», который впервые появился в 1955 году из Венгрии. Автобусы этой марки завоевали популярность благодаря вместительности, надёжности и универсальности. Сравнивая с автобусами ЛАЗ Львовского завода, венгерские модели отличались большей надёжностью, управляемостью и более экономичным дизельным двигателем, который в СССР тогда ещё не был распространён.

Напомним, что Икарус — это марка автобусов, выпускавшихся венгерской компанией Ikarus Karosszéria és Járműgyár. Популярности в СССР добились с помощью вместительности, надёжности и универсальности. Первые модели пришли на рынок ещё в 1940-х годах, а пик их популярности пришёлся на 1970-1980-е годы.

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