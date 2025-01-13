ЕГЭ в России может быть отменен

В столице и регионах планируется внедрение нового формата оценки знаний.

По словам Ярослава Нилова, главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и одного из главных критиков ЕГЭ, скоро в России появится новая система оценки знаний. Напомним, что весь прошлый год прошел с обсуждением отмены ЕГЭ.

Хотя противников ни в прежние годы не было мало, именно в прошлом году депутаты из трех фракций подготовили законопроект об отказе от ЕГЭ и его замене традиционными экзаменами.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске патрульный автомобиль ДПС попал в аварию.