Россиян могут оштрафовать на пять тысяч рублей за выброшенную елку

Избавиться от дерева, оставив у мусорного контейнера не получится.

Согласно новым правилам, целые деревья нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором. Их нужно утилизировать в пунктах приёмки вторичных материалов. Однако в Югре таких пунктов не так много. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Например, в Сургуте новогодние ели перерабатывают в опилки, которые находят применение в приюте для бездомных собак или в городском ботаническом саду. Сургутяне из прошлогодних деревьев изготовили 70 мешков щепы. Экологи указывают, что переработка древесины полезна, в то время как оставленные просто так деревья становятся ненужным мусором. Специалисты также добавляют, что искусственные ели не подлежат переработке, но за их выбрасывание тоже можно получить штраф.

Существует еще один момент, касающийся классификации отходов. Целые елки относятся к крупногабаритным твердым коммунальным отходам, а вблизи многоквартирных домов предназначены контейнеры для маленьких размеров мусора. Таким образом, за неправомерное выбрасывание негабаритных отходов можно получить штраф от 3 тысяч рублей, а за повторное нарушение в течение года — до 5 тысяч.