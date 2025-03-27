Росприроднадзор разработал новые стандарты экологического контроля с помощью Омского НПЗ

На Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) компании «Газпром нефть» успешно завершены разработка и испытания системы автоматизированного мониторинга воздуха. Этот проект реализован в рамках соглашения между «Газпром нефтью», Росприроднадзором и Минкомсвязи России, Омский НПЗ стал пилотной площадкой для внедрения новых технологий в сфере экоконтроля.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что инвестиции «Газпром нефти» в экологию приносят конкретные результаты. «Система мониторинга воздуха на Омском НПЗ стала образцом для создания подобных решений в отрасли», — подчеркнула Радионова.





Разработанные компанией и ведомством инструменты мониторинга легли в основу отраслевых стандартов и единых нормативных требований. Росприроднадзор постановил, что внедрение подобных систем стало обязательным условием для участия в федеральном проекте «Чистый воздух» в рамках национальной программы «Экологическое благополучие».

На омском заводе цифровые датчики установлены непосредственно в дымовых трубах производственных объектов, тем самым обеспечивая круглосуточный контроль состояния воздуха. Система позволяет оперативно отслеживать экологические параметры и вносить корректировки в работу оборудования при выявлении отклонений.



Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков также отметил значимость проекта. «Система автоматического контроля обеспечивает полную информационную открытость для контролирующих органов и позволяет оперативно реагировать на изменения в экологической обстановке», — заявил Дюков.

Кроме того, Омский НПЗ первым в регионе наладил онлайн-передачу экологических данных в надзорные органы, что повысило уровень информационной прозрачности предприятия.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко добавил, что нефтеперерабатывающий завод занимает лидирующую позицию в региональном проекте «Чистый воздух», демонстрируя ответственный подход к охране окружающей среды.