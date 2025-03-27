Ураза-байрам 2025: традиции, смысл и празднование священного дня

Ураза-байрам, также известный как Ид аль-Фитр, – один из самых значимых праздников в исламской традиции. Он знаменует окончание священного месяца Рамадан, во время которого мусульмане соблюдают строгий пост, проявляют милосердие, укрепляют свою веру и учатся прощать.

Завершение этого духовного пути сопровождается не только торжественной трапезой, но и щедростью, радостью от проделанной работы над собой и единением с близкими. О том, как будет отмечаться Ураза-байрам в 2025 году, какие традиции связаны с этим днем и как к нему готовятся верующие – в материале Сиб.фм.

Когда отмечают Ураза-байрам в 2025 году

Этот праздник отмечается сразу после завершения Рамадана и привязан к лунному календарю, поэтому его дата ежегодно сдвигается. В 2025 году Ураза-байрам начнется вечером 29 марта и продолжится весь день 30 марта. Точная дата определяется ближе к завершению поста, так как во многих регионах ориентируются на реальное наблюдение за фазами луны.

Несмотря на возможные различия в расчетах, ведущие исламские организации стремятся согласовать единый день празднования, чтобы мусульмане по всему миру могли вместе встретить этот особенный момент.

Суть праздника и подготовка к нему

Чтобы понять значение Ураза-байрама, стоит вспомнить, что Рамадан – это не только отказ от еды и питья в светлое время суток, но и период духовного самосовершенствования. Мусульмане стараются контролировать свои поступки, мысли и слова, уделяют больше времени молитве, совершают добрые дела и помогают нуждающимся. В дни Рамадана особенно ценятся коллективные ужины-разговения (ифтар), когда за одним столом собираются родственники, соседи и даже незнакомые люди.

Подготовка к Ураза-байраму включает в себя обряд очищения (гусль), облачение в чистую праздничную одежду, уборку дома и приготовление угощений. Некоторые мужчины практикуют итикаф – уединение в мечети в последние десять дней Рамадана, чтобы сосредоточиться на духовном росте.

Особое значение имеет закят аль-фитр – обязательное пожертвование, которое помогает нуждающимся достойно встретить праздник. Его сумма варьируется в зависимости от достатка: в 2025 году минимальный размер составляет 250 рублей, средний – 800 рублей, а обеспеченные мусульмане могут пожертвовать от 1300 рублей и выше. Этот акт милосердия символизирует заботу о ближних и очищает пост от возможных недостатков.

Традиции празднования Ураза-байрама

Праздничная молитва

Ключевым событием дня становится коллективная молитва – Ид-намаз. Она проходит утром после восхода солнца в мечетях и на открытых площадках. Перед молитвой мусульмане совершают омовение, надевают лучшие одежды и умащаются благовониями. В 2025 году в Москве и Подмосковье праздничный намаз начнется в 7 утра. После него принято обмениваться поздравлениями и отправляться домой на семейную трапезу.

Праздничный стол

После молитвы семьи собираются за богатым угощением, в центре которого традиционные блюда. В России на праздничных столах часто можно увидеть чак-чак, баурсаки, пахлаву, мясные блюда и пловы. Этот момент символизирует благодарность за духовный путь, пройденный в Рамадан, и укрепляет семейные узы.

Обмен подарками и гостеприимство

В этот день принято радовать друг друга подарками. Детям вручают сладости, деньги или игрушки, а гостей угощают лучшими блюдами. На улице и в домах звучит праздничное приветствие: «Ид мубарак!» – «Счастливого праздника!». Многие мусульмане также навещают друзей, родственников и пожилых людей, проявляя внимание и заботу.

Национальные традиции

Празднование Ураза-байрама приобретает особые черты в разных странах. Где-то в этот день украшают дома цветами и гирляндами, в других регионах принято наносить узоры хной. В одних странах праздник отмечается в семейном кругу, в других – с массовыми гуляниями. Однако неизменным остается главное: благодарность Всевышнему, взаимная доброта и стремление к духовному совершенствованию.

Поминание усопших

Ураза-байрам – не только повод для радости, но и время, когда многие мусульмане вспоминают ушедших родственников. Принято посещать кладбища, молиться за души усопших, ухаживать за могилами и оставлять там небольшие угощения. Этот жест напоминает о непрерывной связи поколений и уважении к предкам.