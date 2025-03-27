В Новосибирске зафиксировали рост числа дел о банкротстве физических лиц

В Новосибирске зафиксирован рост числа дел о банкротстве физических лиц.

В 2024 году Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел 11 202 таких дела, что превышает показатели 2023 года. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Большинство дел о признании граждан финансово несостоятельными инициируются самими должниками. Чаще всего это лица, имеющие несколько кредитных обязательств, включая ипотечные.

По данным председателя Арбитражного суда Новосибирской области Елены Козловой, в 2024 году суд рассмотрел 12 145 дел о несостоятельности, из которых 92% (11 202 дела) касались банкротства физических лиц. В аналогичный период 2023 года было рассмотрено 10 072 дела, из них 8 879 относились к банкротству граждан. Рост числа дел о банкротстве физических лиц составил 21%. Согласно статистике, 95% заявлений о банкротстве поданы самими гражданами, 5% – кредиторами и другими заинтересованными лицами.

Закон о банкротстве физических лиц действует с октября 2015 года, позволяя гражданам, испытывающим финансовые трудности, пройти процедуру списания долгов. Новосибирская область стабильно входит в число регионов с высоким количеством таких дел.

Согласно данным Единого федерального реестра юридически значимых сведений (Федресурс), в 2024 году Новосибирская область заняла 11-е место по количеству сообщений о введении реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также отмечается рост числа внесудебных банкротств: в 2024 году зарегистрировано 1478 таких процедур, тогда как в 2023 году этот показатель составил 272.