На улице Шлюзовой в Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения дороги

В Советском районе Новосибирска на улице Шлюзовой введен режим повышенной готовности из-за разрушения откоса дороги между домами № 9 и № 19.

Как следует из постановления мэрии, существует риск обрушения дорожного полотна.

Решение о введении особого режима принято для предотвращения возможной чрезвычайной ситуации. К работам привлечены департамент по чрезвычайным ситуациям, аварийно-спасательная служба, «Гормост» и «Управление дорожного строительства». Специалисты проводят обследование ливневой канализации и укрепление опасного участка.

Жителей района проинформировали о сложившейся ситуации. До завершения восстановительных работы дорожные службы будут осуществлять постоянный мониторинг состояния откоса.

