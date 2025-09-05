82.76% -1.2
сегодня 09:40
общество

На улице Шлюзовой в Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения дороги

Фото: Сиб.фм

В Советском районе Новосибирска на улице Шлюзовой введен режим повышенной готовности из-за разрушения откоса дороги между домами № 9 и № 19.

Как следует из постановления мэрии, существует риск обрушения дорожного полотна.

Решение о введении особого режима принято для предотвращения возможной чрезвычайной ситуации. К работам привлечены департамент по чрезвычайным ситуациям, аварийно-спасательная служба, «Гормост» и «Управление дорожного строительства». Специалисты проводят обследование ливневой канализации и укрепление опасного участка.

Жителей района проинформировали о сложившейся ситуации. До завершения восстановительных работы дорожные службы будут осуществлять постоянный мониторинг состояния откоса.

Ранее сообщалось, что туман окутал Новосибирск: город исчез за плотной завесой.

0
Кристина Уколова
Журналист

