Новосибирский гарнизонный суд приговорил офицера к штрафу за взятку

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор в отношении лейтенанта Амирханова.

Офицер был признан виновным в покушении на дачу взятки в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в период с 1 сентября по 15 октября 2022 года Амирханов дал согласие на предложение некоего должностного лица с фамилией М. Лейтенант перевел ему 200 000 рублей в качестве взятки за содействие в распределении для прохождения службы в Северо-Кавказский округ.

Однако довести свой преступный замысел до конца он не смог по независящим от него обстоятельствам. Как выяснилось, должностное лицо М. не обладало ни необходимыми полномочиями, ни соответствующим служебным положением, чтобы оказать обещанное содействие в переводе в войска национальной гвардии РФ и фактически не предприняло никаких действий.

Суд признал Амирханова виновным и назначил ему наказание в виде штрафа, размер которого составил 1 000 000 рублей.

Следует отметить, что вынесенный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленные законами сроки.

