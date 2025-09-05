В Мошковском районе НСО открыли современный культурный центр

В селе Сокур Мошковского района состоялось торжественное открытие новой модельной библиотеки, созданной в рамках национального проекта «Семья».

Это обновлённое пространство предназначено для жителей всех возрастов и превратилось в современный многофункциональный центр.

Церемония открытия прошла с участием исполняющего обязанности заместителя министра культуры Новосибирской области Михаила Симоняна. Он подчеркнул, что появление такой библиотеки является значимым событием для всего Мошковского района и региона в целом.

Дизайн-концепция библиотеки тесно связана с географическим положением села. Через Сокур проходят ключевые транспортные и промышленные артерии страны, и именно эта идея движения легла в основу интерьерных решений.

Новое учреждение разделено на несколько функциональных зон: «Инфо-холл», «Событийный зал»-трансформер, а также зал медиаресурсов и молодёжного досуга. На средства из бюджетов всех уровней был выполнен капитальный ремонт, закуплено современное оборудование и пополнены книжные фонды — приобретено более 850 новых книг.

