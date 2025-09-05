В Новосибирске представили уникальную выставку работ Серова из российских и белорусских музеев

В Новосибирске открылась уникальная выставка, представляющая экспонаты из ведущих музейных комплексов России и Национального художественного музея Беларуси.

Центральным событием стала первая в регионе демонстрация работ выдающегося живописца Валентина Серова.

Выставку посетил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, который осмотрел не только новую экспозицию, но и отремонтированные залы Новосибирского государственного художественного музея.

Полпред отметил историческую ценность экспозиции: «Полотна Валентина Серова дают возможность практически ощутить течение времени, понять жизненный уклад, чаяния и идеалы людей той эпохи».

