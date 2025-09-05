В новосибирских школах появится новый курс по истории региона

В Новосибирской области введут новый школьный курс «История нашего края», разработку учебника для которого начнут в следующем году.

Об этом сообщили губернатор Андрей Травников и министр образования региона Мария Жафярова в ходе прямого эфира спецвыпуска «Вести Новосибирск».

Глава региона подчеркнул важность увеличения часов на изучение истории в 5 и 7 классах, отметив, что знание отечественной и мировой истории позволяет глубже анализировать современные события.

Министр образования уточнила, что Министерство просвещения РФ до конца года направит в регионы технические задания для создания региональных учебников. Уже сформирована рабочая группа с участием специалистов педагогического университета и института повышения квалификации, которая приступит к разработке учебника в 2026 году.

