сегодня 12:45
общество

В Новосибирской области разъяснили новые требования к школьной форме

Фото: Сиб.фм

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова разъяснила новые положения ГОСТа для школьной формы.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, обновленные требования касаются исключительно производителей одежды для учащихся.

Новые стандарты регламентируют качество тканей, подкладки, отсутствие острых краев и кромок, а также соответствие одежды типовым детским фигурам. При этом министр подчеркнула, что введение единого дизайна формы на федеральном или региональном уровне не предусмотрено.

Школы сохраняют право самостоятельно определять цветовую гамму, фасон и дополнительные элементы школьной формы в соответствии со своими уставами и традициями.

Ранее сообщалось, что 2700 выпускников школ стали студентами железнодорожных учебных заведений в Новосибирске.

0
Кристина Уколова
Журналист

