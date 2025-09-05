В Новосибирской области разъяснили новые требования к школьной форме

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова разъяснила новые положения ГОСТа для школьной формы.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, обновленные требования касаются исключительно производителей одежды для учащихся.

Новые стандарты регламентируют качество тканей, подкладки, отсутствие острых краев и кромок, а также соответствие одежды типовым детским фигурам. При этом министр подчеркнула, что введение единого дизайна формы на федеральном или региональном уровне не предусмотрено.

Школы сохраняют право самостоятельно определять цветовую гамму, фасон и дополнительные элементы школьной формы в соответствии со своими уставами и традициями.

