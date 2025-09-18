Бастрыкин требует проверить УДО виновника гибели журналиста Лучанского

На днях федеральный телеканал осветил волну общественного негодования, вызванную досрочным освобождением лица, признанного виновным в смертельном ДТП.

В новосибирском отделении Следственного комитета РФ начато расследование обстоятельств, связанных с освобождением от отбывания наказания человека, по чьей вине погиб новосибирский журналист Антон Лучанский.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Евгению Долгалеву, руководителю новосибирского управления СК, представить доклад о текущем состоянии и итогах проводимой проверки.

Недавно общественное возмущение, вызванное досрочным выходом на свободу осужденного за гибель журналиста в дорожно-транспортном происшествии в Новосибирске, было освещено одним из федеральных телеканалов. В марте 2020 года подсудимый, управляя иномаркой в состоянии алкогольного опьянения, значительно превысил допустимый скоростной режим и сбил пешехода, покидавшего трамвай. Полученные повреждения оказались смертельными, и потерпевший умер в медицинском учреждении. В июле того же года суд установил виновность обвиняемого и вынес соответствующий приговор.

Однако, летом прошлого года первоначальное наказание в виде лишения свободы было скорректировано в сторону уменьшения, а в сентябре текущего года судебные органы удовлетворили ходатайство об условно-досрочном освобождении.