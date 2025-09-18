82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
18 сентября, 09:58
пробки
4/10
погода
+11.3°C
курсы валют
usd 82.99 | eur 98.29
82.76% -1.2
сегодня
18 сентября, 09:58
пробки
4/10
погода
+11.3°C
курсы валют
usd 82.99 | eur 98.29
сегодня 08:37
общество

Бастрыкин требует проверить УДО виновника гибели журналиста Лучанского

Фото: стоп-кадр из видео
Подпишитесь на Telegram-канал

На днях федеральный телеканал осветил волну общественного негодования, вызванную досрочным освобождением лица, признанного виновным в смертельном ДТП.

В новосибирском отделении Следственного комитета РФ начато расследование обстоятельств, связанных с освобождением от отбывания наказания человека, по чьей вине погиб новосибирский журналист Антон Лучанский.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Евгению Долгалеву, руководителю новосибирского управления СК, представить доклад о текущем состоянии и итогах проводимой проверки.

Недавно общественное возмущение, вызванное досрочным выходом на свободу осужденного за гибель журналиста в дорожно-транспортном происшествии в Новосибирске, было освещено одним из федеральных телеканалов. В марте 2020 года подсудимый, управляя иномаркой в состоянии алкогольного опьянения, значительно превысил допустимый скоростной режим и сбил пешехода, покидавшего трамвай. Полученные повреждения оказались смертельными, и потерпевший умер в медицинском учреждении. В июле того же года суд установил виновность обвиняемого и вынес соответствующий приговор.

Однако, летом прошлого года первоначальное наказание в виде лишения свободы было скорректировано в сторону уменьшения, а в сентябре текущего года судебные органы удовлетворили ходатайство об условно-досрочном освобождении.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.