Эксперты назвали сроки для самой выгодной покупки авиабилетов

С приближением осени многие россияне планируют путешествия, и ключевым вопросом становится возможность сэкономить на билетах.

Специалисты сервиса «Авиасейлс» поделились с изданием «Газета.Ru» рекомендациями по наиболее выгодному времени для покупки авиабилетов на осень. Главное правило для путешествий по России — не откладывать покупку. А для международных перелетов оптимальным считается срок от полутора месяцев до даты вылета.

Аналитики сервиса подчеркивают, что раннее бронирование по внутренним направлениям — залог лучшей цены. Это подтверждается и статистикой: 62% предварительных заказов на осенний сезон приходятся именно на города России. При этом средняя стоимость билета уже снизилась на 28% по сравнению с летним пиком. В топе популярных направлений оказались Москва (13%), курортный Сочи (12%) и Санкт-Петербург (5%). Также спросом пользуются Калининград, Минеральные Воды, Махачкала, Екатеринбург, Казань и Уфа.

Что касается зарубежных поездок, то здесь стратегия иная. Для того чтобы купить билеты за границу по привлекательной цене, лучше всего делать это за полтора месяца до отправления. На долю таких рейсов приходится 38% осенних бронирований, а цены на авиабилеты в среднем на 3% ниже, чем в летние месяцы. Наибольший интерес у россиян вызывают Узбекистан, куда оформлено 25% ранних броней, Турция (12%) и Армения (6%). В десятку лидеров также вошли Китай, Грузия, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, Азербайджан и Япония.