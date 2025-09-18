Новосибирец сварил 68 тысяч литров контрафактного пива

Мужчина хранил алкоголь в одном из складских помещений на Северном проезде. Образцы спиртосодержащей жидкости направлены на экспертизу.

В Новосибирске полиция пресекла реализацию контрафактной алкогольной и табачной продукции. У 41-летнего жителя Кировского района изъято более 68 тысяч литров немаркированной пивоваренной продукции, хранившейся на складе в Северном проезде. Образцы направлены на экспертизу. Также в торговом павильоне на улице Магистральной обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция в количестве более 1,5 тысяч пачек.

В полиции отмечают, что реализация контрафактной алкогольной и табачной продукции представляет серьезную угрозу для здоровья населения. Нелегальная продукция не проходит необходимый контроль качества и может содержать опасные для жизни вещества. Кроме того, продажа контрафакта наносит значительный ущерб экономике региона, поскольку с нее не уплачиваются налоги и акцизы.

Правоохранительные органы Новосибирской области регулярно проводят мероприятия по выявлению и пресечению незаконного оборота алкогольной и табачной продукции.