Сотрудник газовой службы признан виновным в смерти сотрудника под Новосибирском

В Новосибирской области сотрудник газовой службы признан виновным по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ за ненадлежащее оказание услуг, повлекших смерть человека. В сентябре 2023 года в Барабинске при обслуживании газового оборудования произошла утечка газа и хлопок газовоздушной смеси. В результате погиб один человек, второй получил тяжкие телесные повреждения. Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Данный случай стал поводом для проведения внеплановых проверок газового оборудования в жилых домах Барабинска и других населенных пунктах Новосибирской области. Власти региона заявили о необходимости усиления контроля за соблюдением правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.