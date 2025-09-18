82.76% -1.2
сегодня 09:37
общество

Сотрудник газовой службы признан виновным в смерти сотрудника под Новосибирском

Фото: pixabay.com
В сентябре 2023 года в Барабинске при обслуживании газового оборудования произошла утечка газа и хлопок газовоздушной смеси. Виновник трагедии получил 2 года принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

В Новосибирской области сотрудник газовой службы признан виновным по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ за ненадлежащее оказание услуг, повлекших смерть человека. В сентябре 2023 года в Барабинске при обслуживании газового оборудования произошла утечка газа и хлопок газовоздушной смеси. В результате погиб один человек, второй получил тяжкие телесные повреждения. Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Фото Сотрудник газовой службы признан виновным в смерти сотрудника под Новосибирском 2

Данный случай стал поводом для проведения внеплановых проверок газового оборудования в жилых домах Барабинска и других населенных пунктах Новосибирской области. Власти региона заявили о необходимости усиления контроля за соблюдением правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Дарья Лапина
Журналист

